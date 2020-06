Wir lieben KURT

× Erweitern Foto: consumed1993 KURT PRYNNE

Genauer gesagt KURT PRYNNE, ein junges Modelabel, das in Vilnius produziert und – mit Support aus Amsterdam – in Berlin vertreibt.

Angelehnt ist der Name der Marke an den jüdischen Schriftsteller, pazifistischen Publizisten und queeren Aktivisten Kurt Hiller (1885 – 1972), der mit seinem Wirken das Team inspirierte. Denn auch in jedes Produkt aus dem Hause fließt Persönliches mit ein. „Wir kreieren minimalistische Kleidungsstücke und Accessoires, die mit einer Art Persönlichkeit kommen“, so das Team.

KURT PRYNNE Šarūnas und Luigi, die Männer hinter der Marke

„Für uns ist die Idee hinter einem Gegenstand entscheidend, die Botschaft, die er bringt, hat immer Priorität. Jedes Produkt ist mit persönlichen Erfahrungen verbunden, aus Materialien höchster Qualität zusammengestellt, mit positiver Einstellung bestickt und mit einer persönlichen Note verschickt.“ Also keine Wegwerfmode, die nicht einmal eine Saison den Körper umspielt (oder einzwängt), sondern nachhaltige Mode, die deine Persönlichkeit unterstreichen werden – auch mal als „unbequeme Wahrheit“.

Und was hat Kurt damit zu tun? „Es ist ein Alter Ego, der es Dir ermöglicht, jetzt zu handeln, deine Stimme zu finden, direkt, selbstbewusst, manchmal rücksichtslos zu sein, aber immer derjenige, der Entscheidungen trifft und sie später in großartige Geschichten verwandelt. Eine Person, die wir uns nicht immer erlauben, sondern insgeheim werden wollen.“ Daumen rauf!

