Alles Gute, Simon Czapla! Gelernt hat der 1983 in Konstanz geborene Maler seine Kunst unter anderem an der Freien Hochschule für Grafik-Design und Bildenden Kunst Freiburg, ausgezeichnet wurde er beispielsweise mit dem „Förderpreis der Stadt Konstanz“. Seine Kunst gibt es in Berlin dank der Michaela Helfrich Galerie zu entdecken.

„Ich würde meine Bilder als Fantastischen Hyperrealismus kategorisieren. Mit Fotorealismus hat meine Kunst recht wenig zu tun. Ich verschiebe und verdrehe das Rollenbild, zum Beispiel mit Tiermotiven, die bei mir zu Ikonen werden. Der Affe ist dann ein Sinnbild für den unverdorbenen Menschen – er ist ja auch sehr nah mit uns verwandt. Um Inhalte in meiner Kunst zu transportieren, sind Tiere für mich die idealen Motive. Ähnlich wie in Metaphern lassen sich Tiere gut auf menschliche Verhaltensmuster adaptieren.“ Simon Czapla

www.simonczapla.com

