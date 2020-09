Sven Marquardt stellt aus

Der Friedrichstadt-Palast Berlin präsentiert vom 2. Oktober bis 29. November die Fotoausstellung „SVEN MARQUARDT . STAGELESS.“ Zu sehen sind 70 Porträts von 26 Tänzer*innen des berühmten Ballettensembles.

Der 1962 geborene Sven Marquardt war vor allem als Berghain-Türsteher international populär, nicht nur durch die Corona-Pandemie, das Berghain etwa ist nun erst mal ein Museum, rückt aber sein eigentliches Können und Werk wieder in den Fokus: Er ist ein begnadeter Fotograf.

Die hier ausgestellten Bilder der Mitglieder des Ballettensembles des Palastes entstanden alle schon 2019, unmittelbar nach einem Auftritt der Truppe. Die Ausstellung im Foyer der Kulturstätte ist eine Zusammenarbeit mit der Galerie C/O Berlin.

Sven Marquardt über „StageLess“:

„Bedenke am Anfang das Ende ... Nach dem Besuch der VIVID Grand Show stand ich mit meinem Team noch eine ganze Weile vor dem Palast und schaute hoch zu dieser riesigen Leuchtreklame des Hauses. Und wie sich jetzt wohl die Tänzer*innen fühlen, voller Adrenalin, dennoch erschöpft und damit beschäftigt, die letzten Spuren des makellosen Make-up wegzuwischen: Metamorphose! Zu Hause angekommen, schaute ich gefühlt 100-mal die wunderbare Annie Lennox, in ihrem Musikvideo WHY, die sich darin backstage, melancholisch auf ihren großen Auftritt vorbereitet und mit jedem Pinselstrich zu einer Diva erstrahlt. Die Idee zu StageLess war geboren.“