Abel – „Glücklich zu sein, die kleinen Dinge zu genießen …“

×

Hier erfährst du mehr über Abel Flower aus Luxemburg, den wir auf Social Media entdeckten.

Wie hälst Du Dich so fit? Normalerweise gehe ich drei- bis viermal pro Woche ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Es ist fast schon zu einem Ritual geworden und am Ende jedes Trainings fühlt man sich einfach glücklich, stark und stolz! Natürlich achte ich auch darauf, was ich esse, aber ich möchte nicht, dass das meine Lebensweise bestimmt. Wenn ich Lust auf etwas habe oder etwas Bestimmtes essen möchte, dann tue ich es. Ich denke, es ist wichtig für den Körper und die Seele, dass man sich manchmal einfach gehen lässt und sich auch mal ein bisschen was gönnt. Zumindest funktioniert das bei mir so! Ich denke, es ist wichtig, dass jeder seinen eigenen Rhythmus und seine Gewohnheiten findet, die für ihn oder ihr funktionieren und glücklich machen!

Erinnerst du dich an dein erstes Mal vor der Kamera? Ich muss gestehen, dass ich ein ziemlich schlechtes Gedächtnis habe, also ... Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern! Ich habe im Laufe der Jahre viele Fotoshootings gemacht und mit vielen unglaublichen und talentierten Künstlern und Fotografen zusammengearbeitet!

Worauf achtest du bei deinen Bildern? Das Universum des Fotografen oder Künstlers ist für mich sehr wichtig. Ich schaue mir gerne ihre früheren Arbeiten an und stelle mir vor, wie ich in dieses Universum passen würde. Ich denke auch über die Stimmung und die Emotionen nach, die am besten zu ihrer Arbeit passen würden. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, das Universum des Fotografen oder Künstlers zu verstehen und zu spüren, aber auch zu wissen, wie man seine eigene Note und Emotion während des Shootings einbringen kann.

Und worauf freust du dich gerade? In den nächsten Monaten stehen einige coole und interessante Fotoshootings an, darauf freue ich mich schon! Aber das Wichtigste für mich ist immer, einfach das Leben zu leben, glücklich zu sein, die kleinen Dinge zu genießen, gesund zu bleiben und dankbar zu sein für das, was ich habe.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/abel.flower, www.instagram.com/define_masculinity