Alarmstufe ROT

Nicht aus dem aktuellen Kalender, aber ein schönes Motiv ...

Du hast immer noch keinen Kalender für 2022? Gut, dass die Queers von „red hot“ gleich drei verschiedene Schmuckstücke im Angebot haben, um dich das Jahr über zu bespaßen. Und einen kleinen Film gibt es auch (unten).

Der kunstvolle Werbeclip von „red hot“ ist eine visuelle Zeitreise in die 1970er, eine Zeit vor Aids, vor Corona und voller Disco und Glamrock. Mit viel Weichzeichner und Augenzwinkern wird hier eine kleine Geschichte erzählt, die einen der Kalender bewerben soll, den „The Red Hot Motel Calendar 2022“.

Die Fotos und der Film sind Thomas Knights zu verdanken, der die Rotschöpfe sexy und kunstvoll in Szene setzte. Für Freunde von Sommersprossen, hellen Augen und dichter roter Locken ein Fest fürs Auge. 12 Monate lang eintauchen in eine idealisierte und erotische Vergangenheit in einem Motel in den USA, in dem Mann sich vergnügt …

Los ging alles 2013, Thomas Knights wollte das andauernde Bodyshaming gegenüber Rothaarigen erotisch und selbstbewusst bekämpfen. Mittlerweile gibt es zwei erfolgreiche Bildbände, eine Unterwäschelinie und Kalender. Und es kam Geld für gute Zwecke zusammen! www.redhot100.com

