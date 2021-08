Alex & Alex: von Russland nach Madeira

× Erweitern Alex Gordenkov und Alex Evanov

Foto: A. Evanov Alex Gordenkov und Alex Evanov

Auf Madeira entstehen diese erotischen, irgendwie märchenhaften Plastiken und Malereien der beiden Künstler Alex Gordenkov und Alex Evanov. Wir fragten bei Alex Gordenkov (links im Bild) nach.

Mit welchem Material arbeitest du? Oder ihr?

Ich habe alle Skulpturen, die auf meiner Website zu sehen sind, gemacht. Normalerweise arbeite ich mit Ton, der nach der Lufttrocknung gebrannt wird, aber ich kann in meiner Kunst neben Mohair auch einige moderne Materialien wie Jesmonit, Harze und Epoxide verwenden, um Haare zu imitieren. Meine Gemälde male ich mit Öl, Acryl und Aquarellfarben. Die Skulpturen werden von Hand mit Öl und Acryl oder mit Auf- und Unterglasurfarben bemalt, bevor sie zum Brennen in den Keramikofen kommen. Mein Mann Alex Evanov arbeitet mit Kunstglas und produziert spezielle Teile, etwa Details aus geschmolzenem Kunstglas, die für meine skulpturalen Kunstwerke notwendig sind, Engelsflügel zum Beispiel, Kronen, Augen usw. Er stellt auch die Tonplatten her, die ich später bemale.

Beeinflusst eure Sexualität eure Kunst?

Ohne jede Frage ist sie die Antriebskraft.

Warum lebt ihr auf Madeira?

Wir haben vor acht Jahren, als 2013 die homophoben Gesetze in Russland in Kraft getreten sind, unsere Heimat verlassen und sind nach Portugal, wo man zum Beispiel schon legal heiraten konnte, gezogen. Und von allen Regionen Portugals erschien uns Madeira als die schönste! Wunderschöne Natur und freundliche Menschen. Inzwischen sind wir auch Portugiesen.

*Interview: Michael Rädel

www.artbyalexandalex.com, www.instagram.com/alex.gordenkov