Alfonso del Moral: „Wenn ich von Sexualität spreche, habe ich natürlich meine Vorlieben …“

Einer der wohl besten Maler aus Spanien. Obwohl noch jung an Jahren, erfreut Alfonso del Moral ganz zu Recht eine weltweit wachsende Follower*innenschaft mit seiner Kunst. Wir chatteten mit dem Künstler aus Valencia.

Wann hast du mit deiner Kunst angefangen? Kunst hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich immer einen Bleistift oder einen Pinsel in der Hand. Ich nehme an, deshalb ermöglichten es mir meine Eltern, mich mit sieben Jahren auf einer Kunstakademie anzumelden, wo ich 15 Jahre lang die wichtigsten Techniken lernte, bevor ich anfing, von anderen Künstlern und von meinem Maestro zu lernen. Jetzt habe ich mein Kunststudium und meinen Master in Valencia abgeschlossen und beginne im September als Professor für Malerei an der Fakultät für Bildende Künste der Polytechnischen Universität von Valencia. Ich hoffe, dass ich anderen Menschen helfen kann, ihre Leidenschaft zu finden.

Was gefällt dir an der Malerei am besten? Malen ist eine andere Denkweise. Der Unterschied besteht darin, dass man keine Worte verwendet, sondern Bilder. Ich denke, ich bin eine neugierige Person, also gehört es zu dem, was ich bin, Fragen zu stellen. Daher ist Malen in der Tat eine sehr intellektuelle und reflektierende Handlung mit einem oder mehreren großen Konzepten hinter jedem Werk und mit Hunderten von kleinen (und oft automatisierten) Entscheidungen. Wenn ich vor einer weißen Leinwand stehe, ist das anregend, da mir alle Möglichkeiten offenstehen. Alles kann passieren.

Beeinflusst deine Sexualität deine Kunst in irgendeiner Weise? Unbedingt. Nicht nur meine Sexualität, sondern auch (und vor allem) meine Identität. Wenn wir eine Identität annehmen, übernehmen wir damit alle Wünsche, die dieser Identität innewohnen, auch die sexuellen. Die Dekonstruktion der eigenen Sexualität sollte also am Ende zu einer Dekonstruktion der eigenen Identität und schließlich zu einer offeneren Vision von Kunst führen. Wenn ich von Sexualität spreche, habe ich natürlich meine Vorlieben (wobei ich nicht die abgedroschene Frage der Gender-Binarität meine), und das spiegelt sich in meiner Malerei wider. Aber ich lasse mich inkohärent sein, wie die menschliche Natur ist. Und das ist immer eine Erleichterung. Sowohl in der Kunst als auch im Leben.

Wer inspiriert dich am meisten? Schwer zu sagen in einer Gesellschaft, die mediatisiert und durch das Bild überbelichtet ist. Wer kann sagen, warum das Bild, das ich in meinem Kopf habe, das eine ist und kein anderes? Wahrscheinlich habe ich Ähnliches gesehen. Kultur hat schon immer so funktioniert. Künstler haben andere Künstler imitiert. Daran ist nichts falsch. Velázquez kopierte Rubens, Rubens kopierte Tiziano. Wir nennen es Inspiration, damit es nicht so schlecht klingt. Ich habe meine bewussten Referenzkünstler für die Malerei, wie Joaquín Sorolla, Mariano Fortuny, John Singer Sargent oder Jenny Saville. Andere Künstler inspirieren mich für das Konzept, wie Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe oder Tom of Finland. Es gibt aber auch andere Künstler, die mich auf andere Weise inspirieren. Vielleicht habe ich etwas auf Instagram gesehen oder in einer Kunstgalerie oder auf einer Messe, im Museum, sogar Musik kann mich in die eine oder andere ästhetische Stimmung versetzen. Wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die die Welt auf einem Bildschirm betrachtet und alles durch Bilder verarbeitet. Das hat zwangsläufig auch in der Kunst eine Konsequenz.

Hat dir Kunst während des Lockdowns geholfen? Am Anfang fühlte ich mich ein bisschen niedergeschlagen wie, ich glaube, alle. Aber dann fand ich eines meiner größten Arbeitsprojekte, „Just Some Fantasies“, das ich immer noch entwickle. Dann habe ich mich darauf und auf einige Aufträge konzentriert, und das hat mich gerettet. Ich muss sagen, dass mir der Lockdown viel Arbeit gebracht hat, da die Leute nichts hatten, wofür sie ihr Geld ausgeben konnten, außer Kunst. Und als Künstler könnten wir unsere Zeit mit nichts anderem als der Kunst verbringen. Perfekte Übereinstimmung.

An welchen Projekten arbeitest du gerade? In meiner Arbeit geht es um Identität. In vielen ihrer unendlichen Aspekte. Mit „Just Some Fantasies“ habe ich über Sexualität in der vernetzten Menge gesprochen. Mit „I Are“ habe ich eine neue Konzeption von Identität gezeigt, die auf der Inkohärenz und dem vielschichtigen zeitgenössischen Subjekt basiert. Jetzt bereite ich zwei große Projekte für das nächste Jahr vor. Eigentlich sind beide Teil des gleichen Konzepts/Projekts, aber ich denke, sie werden unterschiedliche Arten sein, es zu verkörpern. Eines wird ein Projekt für die Urvanity Art Fair 2023 in Madrid mit meiner Galerie Arniches 26 sein. Das andere ist Pam Pam, eine ausgewählte Gruppe von zehn Studenten der Art Masters meiner Fakultät in einem öffentlichen Kunstraum in Valencia für das Frühjahr nächsten Jahres. Gleichzeitig beginne ich dieses Jahr meine Promotion, während ich als außerordentlicher Professor an der Universität lehre. Ich hoffe, ich breche nicht unter so vielen Dingen zusammen.

*Interview: Michael Rädel

