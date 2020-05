Wiedereröffnung „Pop on Paper. Von Warhol bis Lichtenstein“

× Erweitern Bild: Roy Lichtenstein „Brushstroke“, 1965, Farbsiebdruck, Sammlung Hans + Uschi Welle / VG Bild- Kunst, Bonn 2019 / Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Dietmar Katz

Marilyn Monroe Bild: Andy Warhol „Marilyn“, 1967, Farbsiebdruck aus dem 10-teiligen Portfolio, 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders

Die Kunst Andy Warhols und Roy Lichtensteins, der Mitbegründer der Pop-Art-Bewegung, ist Teil der Ausstellung im Berliner Kupferstichkabinett.

Kaum eine Kunstrichtung hat so massiv unser aller Leben verändert, wie Pop-Art. Knallbunte Porträts, Kinderspielzeug-Skulpturen, Neon-Zebras an der Wand, scheinbar zu stark vergrößerte Comics samt Sprechblasen in edlen Rahmen an der Wand, Videoinstallationen oder auch Street-Art-Bananen und Metallobjekte, die aussehen wie Luftballons, gehören zur weltweiten Design-, Wohn- und Lebenswirklichkeit.

Foto: M. Rädel Andy Warhol, aufgenommen bei Berlin Creative Space – BCS von Rolf „Rolfe“ Scheider

Die massenhafte Vervielfältigung scheinbar trivialer Produkte half, Marken groß zu machen (etwa die Cola-Dose), unterstrich die Wichtigkeit (und baute sie medial aus!) von Politikern, Despoten und auch Künstlern wie Michael Jackson, Diana Ross, Madonna oder auch Prince. Kunst wurde Massenware. Und das war gewollt. Kitsch und Kunst, Provokation und Triviales wurde zur Kunst jenseits des elitären Kunstmarktes. Für jeden zu haben. Populär. Pop-Art.

Bis Ende Juli zeigt die Ausstellung „Pop on Paper. Von Warhol bis Lichtenstein“ in Berlin-Mitte die Kunst wichtiger Vertreter wie Andy Warhol, Allen Jones, Sigmar Polke, Roy Lichtenstein sowie Elaine Sturtevant und Claes Oldenburg. Die durch die Corona-Pandemie bedingte Pause endet am 15. Mai, mehr im Update unten.

12.5. – 26.7., „Pop on Paper. Von Warhol bis Lichtenstein“, Kulturforum, Berliner Kupferstichkabinett, Matthäikirchplatz, Berlin, Di – Fr 10 – 18 Uhr, Sa + So 11 – 18 Uhr

Foto: M. Rädel Berliner Dom Museumsinsel Die Berliner Museumsinsel mit dem Berliner Dom im Hintergrund

UPDATE

Am 12. Mai öffnen die Staatlichen Museen zu Berlin zunächst vier Museen und eine Sonderausstellung wieder, auf der Museuminsel Berlin das Alte Museum, die Alte Nationalgalerie sowie Pergamonmuseum. Das Panorama, am Kulturforum die Gemäldegalerie und die Sonderausstellung „Pop on Paper“ unter folgenden Auflagen zugänglich sein: Die Anzahl der zeitgleich zugelassenen Besucher*innen ist begrenzt, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Um Schlangenbildungen zu vermeiden, ist der Museumsbesuch ausschließlich mit einem Zeitfensterticket möglich. Es wird dringend empfohlen, Tickets im Vorfeld online zu buchen: www.smb.museum/tickets.