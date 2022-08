Arran aus Sussex

× Erweitern Foto: A. Lourie / www.meatzine.com

Foto: A. Lourie / www.meatzine.com Pierre Emö, meat Body Positivity statt Bodyshaming: meat ist queere Erotik in Kalender-, Video- und Buchform

Arran ist das Cover-Modell der neuen Ausgabe von „meat ICONS“, es ist schon die achte. Hut ab!

Wie immer bei „meat“-Projekten geht es Mastermind und Fotograf Adrian Lourie nie und nicht darum, den (angeblich) perfekten Mann abzubilden, sondern Schönheiten jenseits des Mainstreams.

Wie eben zum Beispiel Arran, der die Leser*innen mit Bart und „Star Wars“-Tätowierung für sich einnehmen wird. Der Rotschopf aus Sussex malt in seiner Freizeit gerne, arbeitet hauptberuflich im Sozialwesen – und steht im Fokus von „meat ICONS – A Pictorial On Modern Masculinity“, das du hier bekommen kannst: www.meatzine.com/meat-icons In dieser Ausgabe gibt es Arran dann auch ganz hüllenlos ...

× Erweitern Foto: A. Lourie / www.meatzine.com