Berliner Techno in der Kunst

Thomas und Sebastian sind die Glitzerboys

Techno

Anfang Oktober widmet sich das Team der Underground-Kulturstätte in der Köpenicker Straße 79 dem immateriellen UNESCO-Kulturerbe Techno.

Und das, indem die Kunst von den Glitzerboys – Sebastian (Fotografie) und Thomas (Malerei) – im Rahmen der Ausstellung „Berlin Techno“ gezeigt wird. Seit dem Mauerfall entwickelte sich in der ehemals geteilten Stadt Berlin, die plötzlich so viel Platz für Klubs und Raves hatte, eine ganz eigene Form von Techno, wobei es schon zuvor in West-Berlin Acid-House-Klubs und -Partys gab.

Auch die Kunst von Christopher Bauder ist von Techno inspiriert, er präsentierte sie unter anderem im Kraftwerk in Berlin

Berliner Techno ist anders als der aus Frankfurt am Main – wichtige Namen sind hier Talla 2XLC und Sven Väth –, Düsseldorf – wichtig war hier der Klub Poison – und Detroit, wo ein wichtiger Name Juan Atkins ist, der sich wiederum von Kraftwerk aus Düsseldorf inspirieren ließ: Zusammen mit Kevin Saunderson (Inner City) und Derrick May entwickelte er Detroit Techno. Oder auch Hamburg, legendär sind die Klubs FRONT& Tunnel Club … und auch Chicago. DJ Frankie Knuckles entwickelte hier im Klub Warehouse – der Klub, der später einer neuen Musik-Art ihren Namen gab – House, Disco und High Energy weiter, schuf aus instrumentalen Passagen neue Tracks. House und Techno sind Geschwister! Berliner Techno kann als derb, punkig, auf das Wesentliche reduziert oder auch als direkt beschrieben werden. Das liegt natürlich an den Künstler*innen, die die Tracks komponieren oder auflegen. Auf jeden Fall ist Berliner Techno nicht glamourös, mitunter aber etwas pathetisch, wenn man etwa an WestBams Klassiker „Celebration Generation“ oder „Enter the Arena“ (mit den Members of Mayday) denkt. Ganz wichtig zu nennen ist hierbei auch der Berlin-Spandauer DJ Dr. Motte, der 1989 die Loveparade startete und mit deren Weiterentwicklung „Rave the Planet“ erneut Massen auf die Straßen lockt, um zu Techno tanzend für Frieden und Liebe zu demonstrieren. Die Glitzerboys verarbeiten dieses diverse Erbe mit ihrer Kunst. Ihre Ausstellung in The Code sei „ein duo-subjektiver Mix aus Fotografien und Gemälden, der nicht nur Clubs, Veranstaltungen oder Werte der Berliner Technoszene thematisiert, sondern auch Akteur*innen zeigt, die sonst weniger […] Präsenz bekommen“. Los geht es am 4. Oktober um 19 Uhr, die Finissage ist dann am 9. Oktober ebenfalls um 19 Uhr – immer begleitet von Techno-DJs.

www.instagram.com/thomasswims_art, www.instagram.com/berlinsebastian, mehr zum Thema Techno hier: www.maenner.media/topics/techno, mehr zum Technoklub Berghain hier: www.maenner.media/topics/berghain

Berghain

