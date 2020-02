BALTIMORE: Stricher, Drogen, Kunst

× Erweitern Foto: Badertscher, 1998 (Leslie-Lohman-Museum)

Foto: Badertscher, 1975 (Leslie-Lohman-Museum)

Das Schwule Museum zeigt ab dem 5. März die Ausstellung „Amos Badertscher – The Souls Around Us“ von Amos Badertscher (83).

Gezeigt wird eine Fülle künstlerisch hochwertiger Bilder, die sich der Stadt, die auch Regisseur John Waters und Divine (1945 – 1988) in ihren Werken verewigten, annehmen.

Es geht dem Künstler aber nicht um die schönen Seiten dieser US-Arbeiter- und Hafenstadt im US-Bundesstaat Maryland. Amos Badertscher zeigt die Opfer des Kapitalismus, die zum Teil drogenabhängigen und HIV-positiven, aus der Not zu Prostituierten gewordenen Jungs aus dem Arbeitermilieu.

Der Fotograf selbst ist Teil der Kunst, das ist, wenn man an Terry Richardson denkt, durchaus kritisch zu betrachten, aber von ihm gewollt so inszeniert: Der alte weiße Mann kauft sich arme Schönheiten, um von ihrer Jugend zu kosten.

5.3., Eröffnung mit Diskussionsrunde, 6.3. – 29.6., Amos Badertscher – The Souls Around Us, Schwules Museum, Lützowstraße 73, Berlin, www.schwulesmuseum.de