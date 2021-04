× Erweitern Foto: Dominik Gruss Banksy Ausstellungsansicht „The Mystery of Banksy“

Eine Ausstellung zu Ehren Banksys eröffnet in Berlin ihre Pforten. „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ startet ab dem 16. April in der STATION-Berlin.

Banksy

Graffitis, Installationen und Paste-ups, dieser legendäre vermutlich 1974 in Bristol in England geborene Künstler hat Street-Art und Graffiti-Installationskunst seit 2000 ** zum Kult gemacht. „Sachbeschädigung“, die zum Denken anregt und für immense Summen verkauft wird.

Aufsehen erregte der hier gewürdigte Künstler auch, als sich eines seiner Kunstwerke 2018 direkt nach der Versteigerung vor laufenden Kameras teilweise selbst zerstörte. Bis heute ist die Identität Banksys ungeklärt.

16.4., The Mystery of Banksy – A Genius Mind, 10 Uhr, STATION-Berlin, Luckenwalder Straße 4 – 6, Berlin, www.themysteryofbanksy.de

** Seine erste Ausstellung fand in einem Restaurant statt