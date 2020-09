Befreiung durch Fotografie

× Erweitern Foto: Sunil Gupta, Untitled 22, Aus der Serie „Christopher Street“, 1976, Silbergelatineabzug, Originalmaße des Bildes: 60,96 x 91,44 cm; gerahmt: 63 x 94 x 3,8 cm, Courtesy: der Künstler und Hales Gallery, Sunil Gupta & VG Bild-Kunst, Bonn 2020; all rights reserved, DACS 2019

Im Gropius Bau in der Niederkirchnerstraße in Berlin eröffnet am 16. Oktober die bis zum 10. Januar andauernde Ausstellung „Masculinities: Liberation through Photography“.

Foto: Hal Fischer, Street Fashion: Jock, Aus der Serie „Gay Semiotics“, 1977/2016, Carbonprint, Originalmaße des Bildes: ca. 76,2 x 61 cm; gerahmt: 79 x 63,6 x 3 cm, Courtesy: der Künstler; Project Native Informant London

Das „starke Geschlecht“ wird in dieser spannenden Gruppenausstellung auf verschiedenste Weise angegangen. Alte Stereotypen, das Übel des Patriarchats, queere Identitäten, Rassismus, Militär, sexuelle Reize – kaum ein Thema, das durch die Ausstellung nicht angeschnitten wird.

Gezeigt werden Fotografien so unterschiedlicher Künstler wie Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Annette Messager sowie Wolfgang Tillmans und Rotimi Fani-Kayode. Ihnen allen gemeinsam ist, dass der Mann im Fokus der Kunst steht.

„Masculinities: Liberation through Photography“ ist in sechs Abschnitte unterteilt: 1.) Die Erschütterung des Archetyps, 2.) Männliche Ordnung: Macht, Patriarchat und Raum, 3. Zu Nah an Zuhause: Familie und Vaterschaft, 4.) Männlichkeit, 5.) Die Rückeroberung des schwarzen Körpers und 6.) Frauen über Männer: Die Revidierung des männlichen Blicks.

Die Ausstellung versammelt überaus spannende künstlerische Positionen durch die letzten sechs Jahrzehnte, ein Muss (nicht nur) für Männer.

16.10.2020 – 10.1.2021, „Masculinities: Liberation through Photography“, Gropius Bau, Niederkirchnerstraße 7, Berlin, www.gropiusbau.de