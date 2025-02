Sexy Burschen von BerlinBlick

× Erweitern Foto: @berlinblick Andy Gerull

Immer wieder und immer wieder gerne bringen wir Features mit #BerlinBlick. Wie nur wenige Künstler versteht der Berliner Männer erotisch zu inszenieren. Hier haben wir ein paar Prachtexemplare für dich!

„Anfangs suchte ich online Leute, die Lust und Zeit hatten, auf freier Basis mitzumachen. Das hat sich relativ schnell gut entwickelt! Eigentlich angefangen habe ich mit Porträt- und Set-Card-Fotografie. Durch Mundpropaganda kamen dann immer mehr Kontakte dazu und ich konnte Erfahrungen sammeln und meinen Stil entwickeln. So hat sich meine Fotografie professionell auch zu meinem Beruf entwickelt“, verriet uns Jens Ochmann, der Mann hinter BerlinBlick, dazu einmal. „Das Alter ist vollkommen nebensächlich. Dass bei mir vor allem junge Menschen zu sehen sind, liegt daran, dass vor allem junge Menschen bereit sind, mitzumachen. Aber ich habe auch ältere Menschen, so ab 70, die Interesse an meiner Kunst haben – auch an Aktbildern! Man kann sich auch im Alter noch zeigen, ich finde, das sollten viel mehr Menschen machen!“ Wir sind Fans. www.berlinblick.com

