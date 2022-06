Bilder vom „Jungbauernkalender 2023“-Casting

Später KANN einmal so etwas bei rauskommen ...

Was Klickzahlen und Leser-Feedback angeht, sind unsere Features über den „Jungbauernkalender“ jedes Jahr extrem erfolgreich.

Daher wollen wir dir einmal zeigen, wie es so losgeht, bevor ein Kalender sexy an der Wand hängen kann.

Gerade gingen die ersten Model-Castings in Österreich über die Bühne, wir haben ein paar Bilder davon. „Vom Casting in Salzburg werden gemeinsam mit dem Casting in Graz 9 Bewerber ausgesucht, welche als Kalendermodels den Jungbauernkalender 2023 repräsentieren“, so das Team der Produktion. jungbauernkalender.at

Auf Social Media wurde vorab nach interessierten Bauern gesucht ...