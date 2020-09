Bisky goes Tokyo

Bild: Norbert Bisky „Metrocake (detail)“, 2020, oil on canvas, 150 x 120 x 4,5 cm

Bild: Matthias Weischer „Untitled“ 2020, oil on canvas, 120 x 170 cm

Die KÖNIG GALERIE startet heute mit einer Doppelausstellung. In Tokio.

Vom 23. September bis zum 15. November sind die Kunstwerke zweier Maler im mythenumrankten Kaiserreich in Asien zu erleben, die packenden Gemälde mit Street-Art-Einflüssen des 1970 in Leipzig geborenen Wahlberliner Künstlers Norbert Bisky und die ungleich aufgeräumteren und eher introvertierten Werke des Leipzigers Matthias Weischner.

Norbert Bisky in seinem Berliner Atelier

„Eine Reihe von Porträts junger Männer mit den Titeln Aussetzer, Rookie und Rookie II sind vielleicht die versöhnlichsten Stücke der Ausstellung, da die glückselige Selbstaufnahme in ihren Ausdrucksformen einen Ausweg bieten kann, indem sie sich in sich selbst zurückziehen“, so der Galerist über die Kunst von Norbert Bisky. „Zusätzlich zu den großformatigen Gemälden schuf Bisky eine Reihe von Spiegelstücken, indem er Gemälde auf Oberflächen zerschnitt und neu zusammensetzte, die ihre Umgebung widerspiegeln, ihnen jedoch gleichgültig sind – Tokios Skyline vom Fenster der Galerie oder vom Gesicht des Betrachters aus gesehen.“