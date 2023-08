Bisky in Zwickau

× Erweitern Foto: M. Rädel Norbert Bisky beim Interview in seinem Atelier

Bild: Norbert Bisky „Im Freien“, 2023, 150 x 120 cm Das Bild ist aktuell in Zwickau (Hauptstraße 60 / 62) zu sehen, das Foto machte Bernd Borchardt (Copyright: VG Bild-Kunst Bonn, 2023)

Noch bis zum 29. September zeigt Norbert Bisky (Bild oben) in der Ausstellung „Im Freien“ in Zwickau eine Gruppe neuer Arbeiten auf Leinwand und Papier, die in „assoziativer Auseinandersetzung“ mit dem Gesamtwerk des in Zwickau geborenen Expressionisten Max Pechstein (1881 – 1955, Mitglied der Künstlervereinigung „Brücke“) entstanden seien.

Schriftlich verrät das ausstellende Team über die Kunstpräsentation „Im Freien“: „Obwohl Max Pechstein finstere Zeiten, zwei Weltkriege, persönliche Tragödien und Verfemung als entarteter Künstler durchleben musste, sind große Teile seines Werkes von Verklärung und Eskapismus geprägt. Bisky greift in seinen Bildern zu Pechstein den Umgang mit Farbe, Licht und die Darstellung von Wasser und Körpern in Bewegung in der Natur, Im Freien auf.“

Über Norbert Biskys Kunst: Heroische Malerei? Nur auf den ersten Blick, denn seine Öl-Bilder bezeichnete Norbert Bisky selbst einmal als „mit Lenor gewaschen“. Und als „in eine Zentrifuge gekommen“. Es ist eine oft wilde, lichtdurchflutete Welt, die auf den Betrachter nicht zuletzt auch durch die Ähnlichkeiten zu Werbe- und Wahl-Plakaten vergangener Epochen befremdend und provozierend wirkt. Norbert Bisky studierte 1994 bis1999 an der Hochschule der Künste in Berlin und war Meisterschüler bei Georg Baselitz. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Mit einer gehörigen Portion (schwulem) Sex und Sarkasmus inszeniert Norbert Bisky oft mit bösem Witz das Deftige geradezu lieblich. www.norbertbisky.com