Björn Holzweg in Hamburg und FFM

Foto: Björn Holzweg Eine schwere Knieverletzung inspirierte den Künstler zu dieser Ausstellung

Der Künstler Björn Holzweg präsentiert seine Kunst 2023 unter anderem am Main und an der Elbe. Los geht es mit der Ausstellung „mobilitas” in der Hamburger Affenfaust Galerie.

Bekannt ist er eigentlich für seine Natur- und Tierdarstellungen (wir berichteten), doch bei dieser Werkpräsentation dreht sich alles um die Stadt, um Prozesse der Urbanisierung , die der Künstler „nicht zwingend gegenläufig zur Natur“ einordnet, sie bergen seiner Meinung nach „auch das Potenzial für sinnvolle Koexistenzen und Dynamiken“.

Das Thema der am 26. Mai um 19 Uhr eröffnenden Ausstellung ist Beweglichkeit, Schnelligkeit, Gewandtheit – eben „mobilitas“. Dabei denken wir (leider) immer noch an klimaschädliche Autos, prollige SUVs und überfüllte U- und Straßenbahnen. Fast erscheint einem die Fortbewegung so beschwerlich wie in barocken Zeiten. Das ist natürlich Unsinn, aber sich fortbewegen zu müssen steht schon lange nicht mehr für Freiheit und Genuss.Der Hamburger Künstler beschäftigt sich in dieser bis Mitte Juni für alle offenen Ausstellung erneut mit dem Dualismus von Natur und Kultur und „findet dabei stets die Balance zwischen Schwere und Leichtigkeit“, wie die Affenfaust Galerie via Helene Osbahr schriftlich verrät. Große Kunst, coole Gedanken. Und ein sehr spannender Ausstellungsort!

26.6. – 17.6., Björn Holzweg „mobilitas“, Affenfaust Galerie, Paul-Roosen-Straße 43, Mi, Do und Sa 14 – 18 Uhr, Vernissage am 26.5. ab 19 Uhr, Hamburg, affenfaustgalerie.de, mehr zur kommenden Ausstellung in Frankfurt demnächst