Bo Lundberg, Pascal Deckarm und Kai „Semor“ Niederhausen

× Erweitern Foto: IXXI Rechts im Bild: Susanne Beucher „Still Standing“

Foto: IXXI Pascal Deckarm „About Black“

Die mit dem German Design Award ausgezeichnete Firma IXXI schickt 2020 gleich neun Designer/-innen ins Rennen, um dein Herz zu gewinnen und deine Lebensräume schöner zumachen.

Mit dabei sind Bo Lundberg, Pascal Deckarm, Kai „Semor“ Niederhausen, (auch bekannt als „Semor the mad one“), Art in Maps, Berlingraphie, Minzeone, Susanne Beucher sowie Andreas Hentrich und Pau Quintanajornet.

Foto: IXXI Minzeone „Eye“

Alle Künstler haben unterschiedliche Ansätze, eine Grafik anzufertigen. Susanne Beucher etwa verwendet Acryl- und Sprühfarbe sowie Collage-Elemente, Andreas Hentrich hingegen überzeugt mit seiner realistischen Malerei (und seiner Vorliebe für botanische Motive), der Kölner Pascal Deckarm hingegen zeigt bei seinen minimalistischen, geometrischen und abstrakte Formen in überwiegend ungesättigten Farben seine Einflüsse aus Skandinavien und Japan.

Was an der Wand hängt, und ob überhaupt etwas hängt, das verrät viel über den Bewohner. Kunst macht Wohnräume zu Lebensräumen, macht es gemütlich, kann „tote“ Ecken beleben, die Architektur unterstreichen, Räume größer wirken lassen und auf jeden Fall den Geist auf eine Reise mitnehmen. Pau Quintanajornet fasst es in Worte: „Wandmalereien sind die Bücher der Menschheit“ – Bücher, die auch du besitzen solltest.

www.ixxiyourworld.com