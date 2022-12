× Erweitern Foto: Björn Gässler / Berlin Landscapes / @berlinlandscapes

BOAH ROBIN!

Über die Kunst des Singer-Songwriters BOAH ROBIN! aus dem Ruhrgebiet / NRW haben wir schon ab und an berichtet, so erotisch wie in dieser Fotostrecke von Björn Gässler / Berlin Landscapes haben wir den Künstler aber noch nicht bei uns gehabt.

Es gibt von dem von Peter Plate (Rosenstolz) geförderten Musiker aber nicht nur etwas fürs Auge, er hat auch neue Musik am Start. Im Dezember erschien seine Single „Schönheit“, die einen ernsten Hintergrund hat und für einen psychisch erkrankten Freund geschrieben wurde.

„Dieser Freund von mir ist leider so heftig von der Krankheit betroffen, dass er bis einschließlich heute in Krankenhäusern und zuständigen Einrichtungen leben muss. Während ich nach unserer Entlassung schon wieder die sternenklaren Spätsommernächte vom Leben berauscht genießen konnte, sprach er weiterhin von sich und vom Leben wie ich an meinem allerersten Tag in der Klinik. Er hat seinen Weg zurück nach oben in der ganzen Zeit nicht finden können; er ist nicht gesund geworden. SCHÖNHEIT ist ein offener Brief an ihn, aber gleichzeitig auch ein Reminder an uns alle da draußen: Die Welt geht gerade durchaus vor die Hunde, schaut man sich beispielsweise die Zustände in der Ukraine oder den Iran an – aber wir sollten uns immer daran erinnern, dass wir trotz allem glückliche Minuten und Sekunden verleben dürfen.“

Anspruchsvoller Deutsch-Pop, der sich wohltuend vom Mainstream-Einerlei abhebt. Musik mit Botschaft, eingängig und stark. Wer mehr von BOAH ROBIN! mitbekommen will, der wird hier fündig: linktr.ee/boahrobin. Mehr vom Fotografen gibt es hier www.instagram.com/berlinlandscapes. Und mehr Features dieser Art auf www.instagram.com/blu_germany.

„In meiner Kindheit fing alles mit Blümchen, Britney Spears, Christina Aguilera, Sarah Connor auf Englisch, Destiny's Child, Tic Tac Toe usw. an und entwickelte sich 2003 in die zur damaligen Zeit extrem populäre Gothic- bzw. Female-Fronted Metal-Schiene"

