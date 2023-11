Bob Mizer: „Chromatic Mannerisms 1962 – 1992“

× Erweitern Foto: Bob Mizer, www.bobmizer.org

Foto: Bob Mizer, www.bobmizer.org

Das, was heute normal und an manchen Tagen (auf Social Media) auch mal etwas zu präsent sein kann, war einmal streng verboten: schwule Erotik, homoerotische Männerakte. Vor wenigen Tagen eröffnete in Kalifornien diese Ausstellung von einem der Vorkämpfer der schwulen und queeren Bewegung: Bob Mizer.

Der schwule Künstler (27. März 1922 – 12. Mai 1992) erlangte mit den Fotos und Filmen, die er für seine 1945 gegründete Agentur „Athletic Model Guild“ schuf sowie mit dem 1951 erstmals erschienenen „Physique Pictorial“, Amerikas erstem sich zu schwuler Sexualität bekennenden Magazin für Körperkultur, den Status einer internationalen Legende.

Diese Ausstellung bilde den Höhepunkt der Ausstellungsreihe „So It Begins…“, verrät die der Bob Mizer Foundation. „Sie bietet eine fesselnde Erkundung von Bob Mizers Karriere, die durch den aufwändigen Einsatz brillanter Farben in seiner Fotografie gekennzeichnet ist. Chromatic Manierisms {...} entschlüsselt den tiefgreifenden Nachklang zwischen seiner Fotografie und seinem ästhetischen Empfinden, die er durch den Einsatz der damals neuen Farbfotografie zum Ausdruck brachte. Bob Mizer verließ in den 1960ern das noch überall vorherrschende Schwarz-weiß-Format, das seine früheren Werke und sein einflussreiches Magazin „Physique Pictorial“ geprägt hatte, und begab sich auf eine experimentelle Reise. Die Ausstellung läuft noch bis zum 27. Januar 2024.

Bob Mizer Foundation, 920 Larkin St, San Francisco, CA 94109, USA, www.bobmizer.org