Body Positivity und Bodyshaming

Das Bild ist von Fedya Ili, er ist zusammen mit Rinaldo Hopf der Mitherausgeber von dem geplanten Buch „Mein schwules Auge / My Gay Eye #17 – Body Issues"

Foto: Fedya Ili Hunden ist es egal, wie ein Mensch aussieht, aber (für sie) gut riechen muss er

Aber auch Sex in Zeiten von Corona, Altersunterschiede in der Liebe sowie Rassismus und Cruising, alles Themen für das für Oktober 2020 geplante Buch „Mein Schwules Auges / My Gay Eye“.

Der gebürtige Freiburger Rinaldo Hopf und Wahlberliner Fedya Ili, die beiden Herausgeber, bitten alle mitmachwilligen Künstler bis zum 30. Juni ihre Werke einzureichen.

Auch Joseph Wolfgang Ohlert machte schon mit bei „Mein Schwules Auge / My Gay Eye“

„Nach zwei sehr themenbezogenen Ausgaben zur Tom of Finland Foundation und Berlin seit dem Mauerfall möchten wir diesmal mit dem Thema Body Issues nur einen sehr lockeren Rahmen vorgeben“, so die beiden Künstler via E-Mail. „Stichworte könnten sein: supersexuell – body positive / Bodyshaming – schwuler Sex heute in Zeiten von PrEP und Corona – Gesundheit – Tantra – Bondage – SM – Piercings und Toys – jung & alt – Erinnerungen an das unkomplizierte und direkte Cruising auf der Klappe und im Park – Sex übers Internet – Sexpartys – White Trash – Rassismus …“

Wer mitmachen will, kann seine Texte (Essays, Gedichte oder Kurzgeschichten, maximal 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen)) und Bilder (Gemälde, Zeichnungen oder Fotos) hier einreichen: www.mygayeye.com/form

Seit 2003 erscheint das Buch „Mein Schwules Auge / My Gay Eye" einmal im Jahr, mitgemischt haben schon Ralf König, Daniel M. Schmude und Andreas Fux

