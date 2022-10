Prächtig! Saftig! Grün!

× Erweitern Foto: @houseplantsandheadkicks boyswithplants

Kennt Ihr schon die Seite @boyswithplants? Die erfreut mit sexy Männern und ihren prächtigen Pflanzen. Los ging alles im Oktober 2016: Ein Instagram-Account, der Bilder von Männern mit deren Pflanzen repostet.

Das kam an! Inzwischen wurde #boyswithplants in der Vogue, der Times UK, der Metro UK, Buzzfeed und auch bei uns vorgestellt und hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt! Auch zu haben sind unter anderem Unterwäsche, ein Bildband, Wandkalender und ein vierteljährlich erscheinendes Magazin ... Diese Männer haben wahrlich den grünen Daumen, die Bilder lügen doch nicht, oder? Wer bei „Boys With Plants“ mitmachen will, muss über 16 Jahre alt sein und mit Pflanzen posieren können – nicht ganz nackt, gerne sexy. www.boyswithplants.com

× Erweitern Foto: @redix_ boyswithplants

× Erweitern Foto: @gruenediele boyswithplants