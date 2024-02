„CHRONORAMA.“ – Eine begeisternde Zeitreise

Gerne verwendet #mensch heutzutage das Wort „ikonisch / iconic“, wenn etwas besonders gut gefällt. Doch diese Bilder sind es wirklich, Perlen aus legendären Magazinen wie der VOGUE von nicht weniger legendären Persönlichkeiten, etwa von Marlene Dietrich.

Mitte Februar eröffnet in der Helmut Newton Stiftung – Museum für Fotografie in Jebensstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf, direkt am verruchten „Bahnhof Zoo“, die faszinierende Ausstellung „CHRONORAMA. Photographic Treasures of the 20th Century“.