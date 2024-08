Cruising? Kunst! Lukas Städlers „Hain“

× Erweitern Lukas Städler: Hain, 2022-ongoing.© Lukas Städler, Dittrich & Schlechtriem, VG Bild-Kunst Bonn 2024

Expand Foto: Joseph Kadow Lukas Städler vor Funkien

Ab dem 23. August sind die erotisch-aufgeladenen Bilder des Künstlers Lukas Städler im Rahmen der Ausstellung „Hain“ zu sehen. Am 24. August gibt es zudem ein Gespräch mit dem Künstler im Fotografiska Museum Berlin – von 19 – 20 Uhr im dortigen Ballroom.

Die Ausstellung in der Oranienburger Straße 54 in Mitte selbst läuft bis zum 9. Oktober und zeigt dir die Auseinandersetzung des Künstlers mit Themen wie Cruising, Sex unter Männern, Lust in Parks und schwule Erotik. Im Zentrum stehen dabei die Orte in Berlin, die von schwulen Männern (auch denen, die nicht geoutet sind) zum unverbindlichen Sex unter freiem Himmel genutzt werden. Seine Fotografien stoßen dabei jedoch nie vor den Kopf oder sind pornografisch, Lukas Städler (geboren 1992 in Buchholz, Nordheide) fängt die erotische Stimmung, das hitzige Flimmern, den zügellosen Tanz der Sexualhormone sehr sensibel und unaufgeregt kunstvoll ein. Mehr zum Förderprogramm Emerging Berlin hier: berlin.fotografiska.com/de/emerging-berlin, mehr zum Künstler hier: www.instagram.com/lokkas

