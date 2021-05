Cyrill Lachauer im Haus der Kunst

× Erweitern Foto: Maximilian Geuter Cyrill Lachauer

Foto: Thomas Dashuber, München „I am not sea, I am not land“-Installationsansicht, Sammlung Goetz im Haus der Kunst, 2020, Courtesy Sammlung Goetz, München

Ohne Kultur und Kunst wird es still und farblos! Und daher freuen wir uns, dir diese neue und spannende Ausstellung vorstellen zu können.

Gezeigt wird an dieser prominenten Stelle der bayerischen Hauptstadt bis Mitte September das Werk von Cyrill Lachauer. In der spannenden und ungewöhnlichen Ausstellung „Cyrill Lachauer. I am not sea, I am not land – Sammlung Goetz im Haus der Kunst“ kann der Besucher eintauchen in die Welt des international wirkenden Künstlers. Der Ausstellungsname deutet bereits das Thema an, es geht um „Land“ in all seinen Facetten.

Foto: Cyrill Lachauer „Cockaigne – I am not sea, I am not land“, 2020, (Filmstill: The Rain Dancer), © the artist, Courtesy Sammlung Goetz, Medienkunst, München

„Land kann Heimat bedeuten und Wurzeln geben, es kann ein nährendes Stück Land sein, aber auch als Idee von Nation zu In- und Exklusion führen. Land kann man besitzen oder mit ihm leben, man kann es wegnehmen, zerstören und anderen den Zugang verwehren“, wird über die Ausstellung verraten. Themen wie Asyl, Flucht, Kontrollen und Krieg drängen sich da förmlich auf. Aber auch das Schöne, das Landleben, die Natur, interessante Landschaften voller praller Kakteen und glitzerndem Sand.

Der Künstler, 1979 in Rosenheim geboren, jetzt in Los Angeles und Berlin wirkend und lebend, lädt ein, den Geist zu erweitern, nachzudenken, womöglich auch zu grübeln. Nur Bilder schauen kann man woanders! Auch der Ort der Ausstellung ist spannend: Die auf den Reisen des Weltenbummlers entstandenen Werke – Filme, Videos, Fotografien, Installationen und Texte – werden im ehemaligen Luftschutzkeller ausgestellt.

Bis 12.9.21, „Cyrill Lachauer. I am not sea, I am not land – Sammlung Goetz im Haus der Kunst“, Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, München, www.hausderkunst.org, cyrilllachauer.net