Darwin Stapel: „Come As You Are #2“

× Erweitern Foto: D. Rampulla Darwin Stapel

Im 2020 noch ruhiger gewordenen Edel-Kiez Prenzlauer Berg in Berlin tut sich wieder Queeres. So ist der multidisziplinäre Künstler Darwin Stapel gerade dabei, das Bühnenbild für die Tanz-Produktion „Come As You Are #2“ am Dock11 zu entwerfen. Aber auch für Leipzig ist er fleißig.

Foto: D. Rampulla Darwin Stapel

Die Premiere des Stücks ist für den 25. und 26. Februar geplant, vorerst als Streaming-Event. „Nachdem ich in den letzten anderthalb Jahren einige meiner Effects (also Kostüme im Kontext von Ballroom) designt und gefertigt habe, ist die Flamme für Kostümbild bei mir entfacht“, verriet uns der Kreative via E-Mail. „Im August letzten Jahres arbeitete ich als Kostümbild-Assistent bei der Cinematic-Album-Produktion für die Künstlerin MOGLI. Mit dem Album RAVAGE steht sie für 2021 in den Startlöchern. Daraufhin wurde ich in Leipzig am LOFFT Theater für das Stück WIR engagiert das Kostüm, die Bühne und die visuelle Identität des Stückes zu gestalten – da ist Premiere im Sommer.“, fährt er fort.

Foto: D. Rampulla Darwin Stapel

„In Leipzig kam passend zur Leitidee des Stücks im Bühnenbild und in den Visuals mein onelineillustration-Stil als künstlerische Vision zum Vorschein. Auch dieses Mal in Berlin am Dock11, arbeite ich mit individuellen one line artworks, die die persönliche Zusammenarbeit und den Input der Perfomer*innen aufgreift und ihre Geschichten und Perspektiven auf die Welt in ein anderes Medium übersetzt. Der Austausch ist schön und manchmal auch schmerzvoll.“

25. – 26.2., „Come as You Are #2“, Dock11, Berlin, Konzept und Choreografie: Nir de Volff, von und mit Medhat Aldaabal, Mouafak Aldoabl, als Gast Haidar Darvish (The Darvish), Musik: Mathieu Poterie, Kostüm und Bühne: Darwin Stapel, Lichtdesign: Asier Solana Arce, dock11-berlin.de, www.instagram.com/darwinstapel, www.onelineillustration.com