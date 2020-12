Das Humboldt Forum wird ANDERS eröffnen

× Erweitern Foto: M. Rädel Humboldt Forum / Stadtschloss Zum Jahreswechsel 2021/22 soll das Haus komplett offen sein

Grafik: www.humboldtforum.org Humboldt Forum / Stadtschloss

Die Bauarbeiten befinden sich kurz vor dem Abschluss: Ab dem 16. Dezember 2020 wird das Humboldt Forum am Schlossplatz in Berlin-Mitte in mehreren Etappen öffnen. Vorerst aber nur digital.

Unter großem öffentlichen Interesse wurde vor etwa einem halben Jahr im Mai als Schlussstein der Rekonstruktion der barocken Fassaden die Laterne mit dem Kreuz auf die fertige Schlosskuppel gehoben. In den kommenden Wochen soll das prächtige Projekt nun nach und nach öffnen – allerdings nicht so, wie geplant am 17. Dezember, sondern via Streaming-Events ab dem 16. Dezember. 2021 soll das Humboldt Forum, das Stadtschloss, dann richtig eröffnen. Wenn die Corona-Pandemie dies dann zulässt.

Foto: M. Rädel Humboldt Forum / Stadtschloss Ab dem 16. Dezember soll es digitale Einblicke geben

„Die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss und alle Akteure des Hauses hoffen jetzt – wie alle anderen Museums- und Kultureinrichtungen auch – dass sie sobald als möglich Besucher*innen empfangen können. Der Zeitpunkt dafür hängt von der Entwicklung der Pandemie und den daraus abgeleiteten politischen Beschlüssen ab.“

Die Ausstellungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst sowie weitere Sonderausstellungen in den oberen Geschossen und die Dachterrasse mit dem Restaurant folgen aber wie angekündigt wohl in einem zweiten Eröffnungsschritt im Jahr 2021. Es bleibt spannend.

