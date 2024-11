„Das kleine Format – Countdown“ mit Marcus Günther

× Erweitern Marcus Günther: „Erwartungshaltung“, 2023, Öl auf Leinwand, 80 x 50 cm

Expand Marcus Günther: „Betäubung“, 2023, Öl auf Leinwand, 95 x 80 cm

„Ich vermische Traum und Wirklichkeit, scheinbare Widersprüche füge ich zusammen. Jedes noch so unscheinbare Detail wird zur Zünd- oder Nabelschnur.“

Der Künstler ist vom 3. Dezember 2024 bis zum 14. Januar 2025 bei der Gruppenausstellung im Jacobihaus des Künstlervereins Malkasten (Jacobistraße 6a, Düsseldorf-Pempelfort) dabei. Zudem präsentiert er vom 6. bis zum 21. Dezember in seinem Atelier MG (Prinz-Georg-Straße 40, Düsseldorf) aktuelle Positionen. Das ist aber noch nicht alles!

Kurz nach der eingangs genannten Gruppenausstellung „Das kleine Format – Countdown“ gibt es schon eine neue Werkschau, wie der Künstler via E-Mail an uns verrät: „Vom 7.2.2025 bis 23.3.2025 werde ich in einer Einzelausstellung in der Galerie Raymond Banas in Metz/Frankreich mit meinen Gemälden vorgestellt, wo dann auch im Rahmen des Kurzfilmfestivals Metz, mein Animationsfilm "Not a Long Time Ago" gezeigt werden soll.“ Du hast also dreimal die Chance, die Kunst, ein „Mix aus Optimismus und Pessimismus, zwischen Pop-Art und Surrealismus“, des Künstlers zu erleben. www.marcusguenther-art.com

× Erweitern Marcus Günther: „Die Obhut“, 2024, Öl auf Leinwand, 95 x 80 cm

× Erweitern Marcus Günther: „Was bleibt“, 2024, Oil on Canvas, 80 x 50 cm

Besuch uns auf Instagram: