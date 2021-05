Denker, Streuner, Machos

× Erweitern Foto: Eric Lanuit „The Gas Station / Tom's World“

Foto: Eric Lanuit „Terii“

Und Erleuchtete! Der Fotograf Eric Lanuit entführt in seinem aktuellen Bildband in eine schwule Welt voller prachtvoll und mitunter auch erotisch inszenierter Männer. Der Künstler aus Lyon fasziniert in „MEN MEN MEN AND MORE“ mit Fotografien, die wie Gemälde wirken.

Mal fühlt man sich an alte Meister der Renaissance erinnert, mal flirtet Eric Lanuit mit der Fetischwelt von Tom of Finland. Immer auf höchstem Niveau, immer als eigenständige Kunst, nie als Plagiat.

Sein Buch kann auch als Statement zur Diskussion über das männliche Rollenverständnis im Jahr 2021 verstanden werden. Muss es aber nicht, man kann diesen Bildband auch einfach genießen. Unser heutiges Video des Tages ermöglicht dir einen Blick in das brandneue Kunstbuch; den Clip zu „MEN MEN MEN AND MORE“ findest du unter dieser Galerie.

www.ericlanuit.com, www.facebook.com/ericlanuitphotographer, www.instagram.com/ericlanuitphotographer

× Erweitern Foto: Eric Lanuit „Mathieu – L' Apparition“

× Erweitern Foto: Eric Lanuit „Uniforms and Fantasies“