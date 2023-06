Denniz aus Schweden

× Erweitern Foto: J. Norén

Der skandinavische Fotograf Jonas Norén inszenierte diesen sympathischen, muskelbepackten und tätowierten Kerl in der sommerlichen schwedischen Natur.

Jonas Norén ist in seiner Heimat einer der populärsten Fotografen. Neben starken Jungs wie Denniz inszeniert er aber auch Hochzeiten und produziert Kunst wie das Memospiel „Human Behind the Penis – The Memo“. „Ich finde meine Models im Fitnessstudio, auf Facebook und auf Instagram. Und manchmal finden sie mich ...“, verriet uns Jonas Norén einmal im Chat. Wer von dem Künstler abgelichtet werden will, der kann sich zum Beispiel via Social Media bei ihm melden. www.instagram.com/jonasnoren.se, www.facebook.com/jonasnoren.se

