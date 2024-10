Die „Lange Nacht der Münchner Museen“ feiert

Die bekannte Feldherrnhalle weckt doch Lust, in die Münchner Kunstwelt einzutauchen?!

Wir gratulieren zu 25 Jahren Kunst! Mitte Oktober wird in München das Jubiläum der „Langen Nacht der Münchner Museen“ gefeiert. Und das am 19.10. von 18 bis 1 Uhr.

Über 100 Kulturadressen, darunter auch international bekannte Institutionen, ermöglichen Kunstfreund*innen in dieser Nacht die Vielfalt der Münchner Kunst- und Kulturszene zu erleben. Fast alle Münchner Museen sind mit am Start, „egal ob große Kunsttempel, naturwissenschaftliche Sammlungen, Technikmuseen, historische Museen oder kleine Schmuckstücke“, wie via E-Mail verraten wird. Zusätzlich erwarte Besuchende ein „speziell kuratiertes Jubiläumsprogramm, bestehend aus 25 Highlights“.