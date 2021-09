Die wichtigsten Akteur*innen der Kunstwelt

2021 ist das Jubiläumsjahr der Berlin Art Week, die immer wieder und mit großem Erfolg Künstler verschiedenster Genres vereint und einem großen Publikum vorstellt.

„Mit der diesjährigen Berlin Art Week freuen wir uns auf eine Kunstwoche, die selbst in der 10. Auflage immer wieder neu, spannend und anders ist — so wie die Berliner Kunstszene selbst. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen unserer Partner und die konstruktive und kreative Zusammenarbeit über all die Jahre“, so Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der landeseigenen Kulturprojekte Berlin GmbH, via E-Mail.