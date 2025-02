Die Wintersonne küsst ...

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie Bernhard aus Graz

Und die ersten Frühlingsgefühle kommen! Die Sonne hat auch den österreichischen Künstler P.C.P Fotografie inspiriert, der einmal mehr eine starke Bildserie ablieferte.

„Bernhard überzeugt mich nicht nur mit seinem Äußeren, sondern mit seiner unglaublichen Präsenz und Vielfältigkeit bei unseren Shootings“, verrät der Fotograf. „Da ich im Mai geboren bin, bin ich ein absoluter Frühlingsmensch! Kann es kaum erwarten, wenn die Menschen und die Natur aus dem Winterschlaf erwachen und das pulsierende Leben wieder Fahrt auf nimmt!“

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie Bernhard aus Graz

P.C.P Fotografie, Philipp Platzer aus Österreich, sticht mit seiner sinnlichen Kunst aus all den Körperbildern hervor. Seine Perspektiven sind einfach anders! Und er erzeugt mit seiner Kamera, mit seiner Kunst, eine intime Nähe zu den Abgebildeten. Philipp Platzers Nackte sind nie Opfer eines Voyeurs, es sind immer selbstbewusste Menschen, die ihre Schönheit und ihre Verletzlichkeit mit den Betrachtenden, dem Künstler teilen. Erinnern manche Bilder, etwa Nahaufnahmen von gepiercten Brustwarzen oder die Banane im Mund, an die provokante Underground Queer Art aus dem Berlin der 2000er, so sind andere, vor allem die Nudes im Wasser oder in Stadtwohnungen, Hommagen an Größen wie Helmut Newton. www.instagram.com/pcpfotografie

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie Bernhard aus Graz

Wir sind auch auf Instagram: