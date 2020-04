Digitales Wochenende der Museen

Heute startet um 17 Uhr das womöglich innovativste bundesweite Kunstprojekt des Jahres. Der Grund ist furchtbar, die Corona-Pandemie, doch das Ergebnis ist wegweisend.

Der Start am Samstag ist um 17 Uhr eine virtuelle Live-Führung durch die Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, am Folgetag gibt es dann ab 11 Uhr stündlich je ein deutsches Museum virtuell zu erleben.

„Am Ostersonntag, den 12. April um 13 Uhr veröffentlicht das größte aller sozialen Netzwerke im Rahmen des Digitalen Wochenendes der Museen eine geführte Video-Tour durch das Schwule Museum (SMU) in Berlin“, verrät Daniel Sander vom SMU über die gelungene Aktion von Facebook. „Der etwa 20-minütige Film wird auf der Facebook Deutschland Seite gezeigt, parallel teilt ihn das SMU auf der eigenen Seite.“

Was wird im Schwulen Museum zu sehen sein?

„Justus Heitzelmann und Sammlungsleiter Peter Rehberg stellen dabei die queer-historische Ausstellung Love at First Fight! vor und zeigen Highlights aus The Souls Around Us mit den Fotos von Amos Badertscher. Zum ersten Mal können wir auch Queens präsentieren – die Ausstellung mit Nihad Nino Pusijas Fotos aus der queeren Berliner Subkultur. [...] Zuletzt führt Peter Rehberg durch das legendäre Archiv: Dort verbirgt sich eine der größten LGBTIQ* Sammlungen der Welt.“