„Du brauchst nur Liebe“ – Romain Berger

×

× Erweitern Foto: Romain Berger: „Prix du jeune espoir féminin“

Foto: Romain Berger „La délicatesse“

Ein aufstrebender Künstler, der kunstvolle QUEERE Fotografie auf eine ganz neue, erotisch-märchenhafte Ebene hebt, stellt nahe dem rumpeligen Hermannplatz aus: Romain Berger.

Über die grandiose Fotokunst des von Größen wie Foto-Maler Pierre et Gilles, Fotolegende David LaChapelle und Filmkünstlers Gregg Araki beeinflussten jungen Franzosen haben wir schon oft und mit viel Herzblut berichtet. So freuen wir uns, schon jetzt zu verraten, dass Romain Berger in der Neuköllner Retramp Gallery ausstellen wird. Über seine sommerliche Ausstellung „All You Need Is Love“ verrät das Team der queeren Galerie schriftlich: Sie ist „eine Botschaft der Toleranz und Liebe in einer Gesellschaft, die sich Tag für Tag zurückentwickelt und das Leben queerer Menschen immer mehr aufs Spiel setzt. Komm und feiere mit uns die Freiheit, so zu sein, wie wir sein wollen, ohne zu urteilen und ohne zu debattieren.“ Das tun wir gerne!

Foto: Romain Berger „Le canotier“

Romain Berger erschafft Kunst, die „unkonventionell, filmisch, farbenfroh und sanft provozierend“ ist. Und er behaupte „unverblümt, ein Camp-Künstler zu sein, ein Begriff, der unter anderem eine Form der Selbstironie bezeichnet, die es schwulen Männern erlaubt, über die Schwierigkeiten ihrer Lage in einer homophoben Gesellschaft zu lachen, alles mit List und Übertreibung. Deshalb nimmt er freiwillig Klischees aus der schwulen Kultur und verdreht sie, um unsere Welt sowohl in ihren besten als auch in ihren schlimmsten Seiten (Einsamkeit, Oberflächlichkeit, Überkonsum, Gewalt, Sucht, Sex, Politik ...) zu beleuchten.“Ausgehend von Romain Bergers Kunst wagt das Retramp-Gallery-Team einen Aus- und Einblick in die Community, die Gesellschaft im Allgemeinen: „Wir alle haben versteckte Laster, und was ihn interessiert, ist nicht das öffentliche Image, sondern unsere Geheimnisse und das, was im Privaten vor sich geht. Eine Art, die Heuchelei der Menschheit und die von einer patriarchalischen Gesellschaft auferlegte politische Korrektheit zu kritisieren. Das Leben hat keine Regeln, wir sind die einzigen Meister unseres Spiels.“

28.7. – 6.8., „All You Need Is Love“, Retramp Gallery, Reuterstraße 62, Berlin, U Hermannplatz, 16 Uhr, www.romainberger-photography.com