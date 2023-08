„Du hast da etwas Schwarzwald am Fuß ...“

×

Foto: M. Rädel

Foto: www.blackforestsneaker.de

Eine der schönsten und berühmtesten Ferien- und Naturregionen Deutschlands inspirierte einen Schuhhersteller zu einer Kollektion: der Schwarzwald.

Auerhahn, Bollenhut, Schwarzwälder Kirschtorte, Wasserfälle und tiefgrüne Wälder, das ist der Schwarzwald. Aber auch Design und Innovation, der erste Skilift etwa wurde hier in Betrieb genommen. Und nun mischt noch PUMA mit, ab dem 12. August.

Foto: M. Rädel Schwarzwald Im Schwarzwald locken Hotels wie der Tannhof

„Durch die Kooperation mit PUMA können wir auf innovative Art und Weise weltweit auf Schwarzwald-Themen aufmerksam machen, das ist eine tolle Möglichkeit, die ich ziemlich einzigartig finde“, sagt Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. „Die Schwarzwälder Kuckucksuhr ist ein regionales Produkt mit weltweiter Beliebtheit, das sich dafür wunderbar als Thema eignet. Denn sie steht nicht nur für Heimatliebe, Tradition und Handwerkskunst, sondern auch für Kreativität und Erfindergeist, die sich im Schwarzwald in vielen Bereichen widerspiegeln.“ Erfunden wurden im Baden-Württemberg übrigens unter anderem das Auto, das Fahrrad, die Rechenmaschine, der Teebeutel und die Dauerwelle. Padam, padam!

Anja Egger, Head of Marketing Central Europe bei PUMA sagt zu der Kooperation: „Die Zusammenarbeit zwischen uns als traditionelles Sportunternehmen und dem Schwarzwald als Urlaubsregion mit so vielen international bekannten Ikonen passt einfach. Wir freuen uns daher sehr, im Jahr unseres 75-jährigen Jubiläums mit der dreiteiligen Black Forest Sneaker-Collection den Schwarzwald in ausgewählten Sneaker Boutiquen zu releasen.“ Hajawa, des is oifach super! www.blackforestsneaker.de