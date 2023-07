eBay-Dragqueens

× Erweitern DUCT TAPE

DUCT TAPE Symba, Magda von Pfeffer, Deeon und Emi

Eigentlich dachte ich ja immer, dass YouTube und Dragqueens seit Jahren eine feste Verbindung haben. Doch nun lese ich: „eBay. Das seid ihr“ sei „das erste deutsche branded YouTube-Talkformat mit Dragqueens“ – waren nicht Dragqueens schon immer ganz vorne mit dabei an der Video-Front?

Doch hierbei sei alles etwas anders und daher neu. Denn die sechsteilige YouTube-Talkshow mit dem Namen „eBay presents ‚hot stuff‘“ des Dragqueen-Kollektivs „Duct Tape“ ist eine Show. Dort übernehmen die queeren Künstlerinnen Symba, Magda von Pfeffer, Deeon und Emi aus München und Berlin die Rollen der Talkgäste und Moderator*innen. Ah!

„Als globale Marke und Deutschlands diversester Marktplatz, ist es uns ein Anliegen, Menschen in den Vordergrund zu stellen, die ihrer Leidenschaft folgen und eBay als treuen Begleiter an ihrer Seite haben. Dass wir dafür das Künstlerinnenkollektiv ‚Duct Tape‘ gewinnen konnten, macht uns besonders stolz“, so Mihai Zamfirescu, Social Media Lead bei eBay Deutschland. Wer nun neugierig geworden ist, der kann hier mal gucken: