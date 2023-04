Josip aus der Steiermark

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

Österreich ist schön. Die Steiermark ist schön. Graz ist schön. Und dieser Kerl ebenso. P.C.P Fotografie hatte das Angebot und nutzte die Gelegenheit, das Model in seinem eigenen (!) #Palmenhaus zu fotografieren.

Über die Zusammenarbeit mit Josip verrät der Künstler: „Ich kam über die sozialen Medien in Kontakt mit Josip. Ihm haben meine Fotos gefallen und wir haben einen Shooting-Termin ausgemacht. Ich war sofort von seiner wahnsinnigen Ausstrahlung und seinem Charisma begeistert und wir verstanden uns auf Anhieb super. So entstanden dann wunderbare Fotos in seinem eigenen Palmenhaus. So stelle ich mir Adam im Paradies vor ...“ Mehr vom Künstler gibt es hier, mehr Features dieser Art hier: www.instagram.com/blu_germany.

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie