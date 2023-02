Einfach anders wohnen

Das Buch „Small Houses“ (ISBN 978-3-8365-8701-3), das beim Kölner TASCHEN Verlag erschienen ist, macht Lust darauf, sich räumlich zu verändern.

Auf über 420 Seiten können wir hier eintauchen in ungewöhnliche Häuser, an ungewöhnlichen und malerischen Orten, die Wohnstätten stehen zum Beispiel in Tokio, in der Wildnis Australiens oder auch im kanadischen Wald.

Und sie alle haben eins gemeinsam: Die hippen und nachhaltig gebauten Buden sind recht klein. „Diese Sammlung außergewöhnlicher Häuser aus aller Welt beweist mit kleinen, aber feinen Werken von Alphaville, Olson Kundig, BIG, Aranza de Ariño, Takeshi Hosaka und MAPA, wie mit intelligentem und verantwortungsvollem Bauen auf 100 Quadratmetern Wohnträume wahr werden“, so der Verlag dazu schriftlich. Insgesamt kann #mensch hier Wohnideen von 57 Architekt*innen in 25 Ländern erleben. Warum also in der muffigen und im Sommer überhitzten Stadt leben, wenn #mensch um sich rauschende Kiefern und Ruhe haben kann?

TASCHEN – Philip Jodidio: „Small Houses“, Hardcover, 24.6 x 37.2 cm, 3.41 kg, 424 Seiten, 60 Euro, www.taschen.com