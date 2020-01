Erfolg für Berliner Maler

× Erweitern Foto: M. Rädel Bo Larsen

Bild: Bo Larsen

Auf geht es nach Brüssel! Im März und April werden ausgewählte Werke des Avantgardisten in Belgien ausgestellt.

„Meine Gemälde sind dem abstrakten Expressionismus zuzuordnen.“ Bo Larsen

Noch bis zum 29. Januar sind die Kunstwerke des 1986 geborenen deutsch-dänischen Künstlers Bo Larsen im Rahmen der aufgrund des Erfolgs verlängerten Ausstellung „third part: berlin“ in der Villa Meyer im Berliner Grunewald zu sehen (wir berichteten), aber bald schon gehen einige von ihnen auf Reisen. Im März und April ist die angesagte Galerie RIVOLI in der Chaussée de Waterloo 690 in Brüssel das neue Zuhause der Bilder. Ein schöner Erfolg für den Wahlberliner.

Mehr dazu hier: nüüd.berlin, www.rivoli.brussels