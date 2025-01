Erwin Olaf, Gottfried Helnwein und andere stellen aus

× Erweitern Foto: Erwin Olaf

Expand Foto: Elizaveta Porodina

Und das äußerst provokant (für einige). f³ – freiraum für fotografie in Berlin zeigt ab dem 7. März in der Gruppenausstellung „Radical Beauty“ keine Mainstream-Schönheiten, sondern wundervoll inszenierte Schönheiten mit Down-Syndrom. Bis zum 25. Mai kann #mensch großartige Kunst mit und von großartigen Mitmenschen erleben.

Die Ausstellung von über 60 international renommierten Mode- und Kunstfotograf*innen, unter anderem Erwin Olaf, verwische die Grenzen zwischen den Disziplinen, wie vorab von der Galerie verraten wird. „In der engen Zusammenarbeit zwischen Model und Fotograf*in sind beeindruckende Werke entstanden, welche die Lust am Rollenspiel und am visuellen Experiment transportieren und die einzigartigen Persönlichkeiten der Porträtierten eindrücklich widerspiegeln: Ob zärtliche Intimität, nüchterner Realismus oder pralle Lebensfreude – Radical Beauty zelebriert alle Facetten des menschlichen Seins und feiert die Vielfalt einer inklusiven Gesellschaft.“ Eine wichtige Ausstellung in einfarbig-braun werdenden Zeiten voller Hass, Desinformation und Hetze! Die Eröffnung im f³ – freiraum für fotografie (Waldemarstraße 17) ist am 6. März um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

