EVA & ADELE im Labor für zeitgenössische Kunst

× Erweitern Foto: M. Rädel EVA & ADELE

Bild: EVA & ADELE: „Melody 11“, Gouache, acrylic and stamp ink on handmade paper, 207 x 301 cm, @ EVA & ADELE, VG Bildkunst, Bonn, courtesy: Nicole Gnesa Galerie, München

Wie sollen EVA & ADELE am besten beschrieben werden? Dem Paar selbst genügt auf dem gemeinsamen Internetauftritt ihre Körpergröße, Oberweite, Taille und Hüfte als biografische Daten anzugeben. Ungewöhnlich. So ungewöhnlich wie die beiden Liebenden eben sind.

1991 seien sie aus der Zukunft gekommen, um das zu leben, was jetzt überall Thema ist: nicht-binäres Sein, genderfluides Leben, queeres Auftreten. Am 23. Juni eröffnen EVA & ADELE in Linz in Österreich ihre neue Ausstellung „The Present of the Future“, die uns alle bis zum 8. Oktober dazu einlädt, sie als gemeinsames Kunstwerk zu verstehen und als mediales Ereignis im Ausstellungshaus und Labor für zeitgenössische Kunst zu feiern.

Schriftlich verraten die Kurator*innen über „The Present of the Future“: „Die Ausstellung {…} dokumentiert das öffentliche Leben von EVA & ADELE als choreografierte Performance. Das grafische und malerische Werk, das seit 1997 die mediale Präsenz und die Reaktion des Publikums kommentiert und verarbeitet, wird mit ausgewählten Werkgruppen vorgestellt. Wichtige Videoarbeiten und selten gezeigte Möbelobjekte ergänzen den Einblick.“ Die Eröffnung ist am 22. Juni um 19 Uhr.

23.6. – 8.10., EVA & ADELE: „The Present of the Future“, OK, OK Platz 1, Linz, Österreich, www.ooekultur.at, www.evaadele.com