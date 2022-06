Fetisch ☆ Kunst ☆ München

Foto: Romain Berger „Polly Dolly’s Motel“

Der Franzose Romain Berger ist einer der Künstler*innen, die anlässlich der MUNICH PRIDE im schwul-queeren Zentrum Sub ausstellen.

„Als offen queerer Künstler versuche ich auf meine Art den Geist zu erweitern, indem ich Männer zeige und sie sexualisiere. Ich greife gerne die Stereotypen der schwulen Kultur auf, die ich aber umlenke, um diese Welt ins Licht zu rücken, das, was besser als auch das, was schlechter ist (Einsamkeit, Oberflächlichkeit, Überkonsum, Gewalt, Sucht, Sex, Politik ...) zu zeigen.“ Romain Berger

Fetischdarstellungen sind in der Kunst immer eine (oft erotische) Sache, die begeistert. Und die auch viele provoziert! Im Rahmen der „Fetisch als Kunst“-Ausstellung vom 11. bis 23. Juli im Sub in Bayerns Hauptstadt München kann sich jeder seine Gedanken dazu machen – und internationale Kunst genießen. Zudem wird im Rahmen der Ausstellung der „MorepiXX-Fotografie-Preis“ verliehen, dieser internationale Gay-Fetisch-Fotowettbewerb stand und steht immer allen professionellen und nicht professionellen Fotografen offen. Gewonnen hat dieses Jahr Romain Berger mit dem Bild „Polly Dolly’s Motel“, wir gratulieren! morepixx.com