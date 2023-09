Intime Momente, festgehalten mit der Kamera

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie

Foto: P.C.P Fotografie

P.C.P Fotografie aus dem schönen Graz in Österreich beweist auf Social Media ein glückliches Händchen für sexy Homoerotik. Und er hat zudem Glück, dass Instagram seine prallen Hinterteile der Welt nicht vorenthält.

Gekonnt schafft der Fotograf es, seine Models so zu inszenieren, dass Betrachtende zwar einen intimen Moment erleben, sich aber nicht für platten und übergriffigen Voyeurismus schämen müssen. Seine Bilder sind erotisch, führen aber nicht zu einem roten Kopf, wenn Kolleg*innen an den Arbeitsplatz treten oder hinterm Smartphone stehen ... Wer aus Österreich ist und Lust hat, mit ihm zu arbeiten, kann ihm via Instagram schreiben. Mehr Features ähnlicher Art gibt es bei www.instagram.com/blu_germany

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie