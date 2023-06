Kunst von Domenico Cennamo und Florian Hetz

Foto: Florian Hetz – „Kyle and Petr“ 2019

Mit dem Buch verknüpfte Kunst gibt es vom 22.6. bis zum 2.7. bei der „QUEER PANDÈMIA“ in Mailand zu sehen

Fotografie ist allgegenwärtig. Seitdem es Smartphones ermöglichen, Bilder zu schießen, fühlt sich #mensch schnell als Künstler*in. Jeden Tag werden Millionen von Bildern gemacht, hochgeladen, auf Social Media geteilt. Doch sind die Bilder die Mühen und die Speicherplätze immer wert? Nun, das liegt im Auge der Betrachtenden.

Die im „BOYS! BOYS! BOYS! The Magazine – Volume 6“ und vom 22.6. bis zum 2.7. bei der „QUEER PANDÈMIA“ in Mailand versammelten Bilder sind es auf jeden Fall. Denn das schwule Magazin von Ghislain Pascal vereint immer mitunter sehr erotische Fotografien von so unterschiedlichen Künstler*innen wie Cesar Brodermann, AdeY, Jacopo Paglione und Florian Hetz.