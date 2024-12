DREI FRAGEN – Fran Speicher: Freunde, Natur und Museum

×

Foto: @franspeicher Fran Speicher

Expand Bild: „4 Mirror“ – Fran Speicher

Kunst tut der Seele gut! Auch dem/der Künstler*in selbst. Für uns nahm sich der skandinavische Maler Fran Speicher etwas Zeit.

Wie lange dauert es, ein Bild zu machen? In meinem Fall kann es von zwischen zwei oder drei Tagen bis zu einer Woche dauern, abhängig von der Größe und meiner verfügbaren Zeit – und natürlich abhängig von meiner Motivation. Aber ich male immer. Ich arbeite jeden Tag meines Lebens.

as inspiriert dich im Winter am meisten? Malerei gibt mir Lebensenergie! Und sie steigert meine Stimmung und mein Gefühl der Widerstandskraft … Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes gibt mir Kunst Leben und Glück.

Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? An einem freien Tag verbringe ich meine Stunden fröhlich mit der Malerei, oder besser gesagt mit Arbeiten! Aber ich gehe auch sehr gerne in ein Museum, verbringe die Zeit mit Freunden – oder spaziere in der Natur.

*Interview: Michael Rädel www.instagram.com/franspeicher

