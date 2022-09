Fran Speicher: „Manchmal ist das Leben zu grau, um ohne einen Regenbogen zu leben.“

Bild: Fran Speicher „Im Alice-Land“

Auf diesen in Schweden lebenden Künstler wurden wir durch Social Media aufmerksam. Für uns nahm sich der einst in Argentinien geborene international ausstellende Maler etwas Zeit für einen Chat.

Wann bist du nach Schweden gekommen? Ich bin 2021, vor fast anderthalb Jahren, mitten in der Pandemie nach Schweden gekommen.

Was gefällt dir da an den Menschen am besten? Beeinflusst es deine Kunst? Ich mag unter anderem den Wert echter Freundschaften, Toleranz, Respekt, Einfachheit, Liebe zur Natur. Viele Leute haben mir hier geholfen, als ich ankam. All das beeinflusst meine Kunst. Es ermutigt mich, neue Wege zu gehen und meine Identität, Werte und die Botschaft zu bekräftigen, die ich immer versuche, in meinen Kunstwerken zu vermitteln.

Bild: Fran Speicher „Entfernen Sie den Deckel“

Du hast gesagt, dass du Conchita Wurst bewunderst. Erzähl mir davon. Ich mag Conchita sehr! Seit ich sie 2014 beim Eurovision Song Contest gesehen habe, war ich von ihrer Botschaft der Toleranz, Akzeptanz und ihrer unglaublich zweideutigen Ästhetik inspiriert. Ich glaube, sie hat uns einen wunderbaren Inklusionsschlag gegeben. Zudem, wer hat noch nicht davon geträumt, eine Diva mit einem unglaublichen Kleid auf der Bühne zu sein, während das Publikum deinen Namen schreit? Das erzähle ich in vielen meiner Bilder ...

Deine Kunst ist sehr farbenfroh … Farben haben mir sehr geholfen, denn sie sind Leben, Emotionen. Seit meiner Kindheit inspirieren mich Kubismus, Expressionismus, Pop-Art und japanische Kunst – sehr bunte Stilrichtungen. Von jeder nehme ich Eigenschaften und nutze gleichzeitig die Mehrdeutigkeit des Weiblichen und des Männlichen und mache es mir zu eigen. Ich mag, dass sie surreal, kitschig oder sehr explizit sind ... Manchmal ist das Leben zu grau, um ohne einen Regenbogen zu leben.

Malen ist nicht die einzige Kunst, die du ausübst, richtig? Ich bin auch Kurator, ich liebe die Fotografie und die Kochkunst. Und ich mag die Idee, ein Trapezkünstler oder Schauspieler zu sein, aber ich denke, ich kann mich vorerst in der Malerei verwirklichen ...

Was sind deine künstlerischen Pläne für 2023? Ich arbeite an einer neuen Serie von Gemälden und anderen Medien, die den bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen erforschen, und wie wir aus verschiedenen Bereichen helfen können. Ich beginne, mich auf neue Sichtweisen, auf das zu konzentrieren, was uns umgibt. Ich habe Projekte zur Teilnahme an Ausstellungen in Stockholm, Berlin, Málaga und Buenos Aires. Und auf die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und Fachleuten, um weiterhin Netzwerke und Projekte zwischen uns aus verschiedenen Perspektiven zu generieren, freue ich mich.

Du bist sehr sportlich. Ich bin vor ein paar Jahren Sportler geworden! Es ist sehr gut für Körper und Geist! Ich schwimme gerne, also nutze ich im Sommer die Gelegenheit und gehe zum nächsten Strand. Ich trainiere mit Gewichten, und zu Hause tanze ich gerne, wenn man das als Sport bezeichnen kann ...

*Interview: Michael Rädel

