Frank Lorenz stellt im Ländle aus

Die Ausstellung ist jeweils am Freitag von 14:30 – 18:30 Uhr zu sehen, am 4. September findet zudem ein „Galeriesonntag" von 15 – 18 Uhr statt

Foto: A. Schuh Frank Lorenz

Der Wahl-Berliner Künstler Frank Lorenz aus Süddeutschland zeigt seine Arbeiten in der alten Heimat, in der Galerie Bovistra in Stuttgart, Baden-Württemberg. Seine „One Artist Show“ lädt vom 26. August bis zum 16. September in die Ludwigstraße 66 ein, queere Malerei zu entdecken.

Die von den Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank betriebene Galerie Bovistra fördert den 1973 in Tübingen geborenen Kreativen schon lange. „Vor genau zehn Jahren zeigten wir die Bilder von Frank Lorenz erstmalig in unserer Galerie in Stuttgart. Seither ist Lorenz einmal im Jahr ein fester Bestandteil unserer Ausstellungen“, verrät Ralf Wehrle. „So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Maler auch in Baden-Württemberg seine Bewunderer und Sammler gefunden hat“, ergänzt Uwe Frank. www.bovistra.com

