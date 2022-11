Franz Ackermann in Brüssel

× Erweitern Foto: Franz Ackermann © Hugard & Vanoverschelde

Foto: Franz Ackermann © Hugard & Vanoverschelde Franz Ackermann

Geboren 1963 in Oberbayern, in Neumarkt-Sankt Veit, international gefeiert: der Wahl-Berliner Maler Franz Ackermann. Seit Ende Oktober stellt der Professor für Malerei an der Kunstakademie Karlsruhe, dessen Werke auch im Museum of Modern Art in New York zu sehen sind, in Brüssel aus.

Seine mit einem „radikal neuen Ausstellungskonzept“ inszenierte Ausstellung „Don’t Move – Travel“ ist noch bis zum 24. Dezember in der dortigen Galerie TEMPLON zu sehen.

Farben, Klänge und Lichter, inspiriert von Bild- und Videoarchiven seiner eigenen Reisen, werden zu einem einzigen großen Kunstwerk. Etwa eine Aufnahme eines asiatischen Gebäudes, gemischt mit dem Geräusch und der Sequenz einer thailändischen Autorikscha oder der Blick auf einen orientalischen Suq, einen Basar mit entsprechenden Sounds. www.templon.com